«Чемпионат мира не продаётся»: ведущие лиги Европы ответили на инициативу Инфантино

Дата публикации: 30-07-2026 09:38

Совет европейских лиг выступил с жёстким заявлением в адрес ФИФА после появления информации о возможной продаже части коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам. Инициатива, которую связывают с президентом организации Джанни Инфантино, уже вызвала серьёзное сопротивление со стороны ведущих футбольных чемпионатов Европы.

Публичную поддержку позиции Совета выразили представители английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А. В то же время немецкая Бундеслига и французская Лига 1 пока официально не прокомментировали ситуацию.

В опубликованном обращении европейские лиги заявили, что категорически не согласны с идеей передачи коммерческих интересов мирового первенства сторонним инвесторам. По их мнению, чемпионат мира является достоянием всего футбольного сообщества, а не активом, который можно использовать в интересах отдельных лиц или финансовых структур.

Авторы заявления подчеркнули, что ценность турнира создаётся благодаря ежедневной работе национальных лиг, клубов, футболистов и миллионов болельщиков по всему миру. Именно поэтому столь масштабные решения, затрагивающие будущее мирового футбола, должны приниматься открыто и только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Совет европейских лиг также обвинил ФИФА в непрозрачном подходе к управлению международным футболом. В организации напомнили, что ранее уже обращались в Европейскую комиссию, считая, что решения ФИФА по международному календарю нарушают принципы честной конкуренции и принимаются без должного согласования с национальными чемпионатами.

Отдельно в заявлении упоминается решение Суда Европейского союза по делу о Суперлиге, согласно которому спортивные организации обязаны обеспечивать прозрачность, объективность и равные условия при принятии ключевых решений. Европейские лиги считают, что любые реформы международных турниров должны соответствовать этим принципам.

В завершение представители Совета подтвердили намерение продолжить совместную работу с УЕФА для защиты существующей футбольной системы. Они также выразили надежду, что национальные федерации других стран внимательно изучат предложение главы ФИФА и дадут ему объективную оценку.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джанни Инфантино рассматривает создание отдельной коммерческой структуры для управления чемпионатом мира с привлечением частного капитала. Сообщалось также, что обсуждение проекта велось с людьми, имеющими связи с окружением президента США Дональда Трампа. Эти публикации вызвали широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей футбольной индустрии.