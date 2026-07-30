Манчини сожалеет об уходе из Италии: тренер хочет вернуть команду на вершину

Дата публикации: 30-07-2026 09:41

Роберто Манчини впервые подробно рассказал о событиях, которые привели к его уходу с поста главного тренера сборной Италии в 2023 году. Наставник признался, что считает то решение ошибочным и не скрывает сожаления из-за того, как завершилась его предыдущая работа с национальной командой.

По словам специалиста, главной причиной расставания стали недопонимание и отсутствие полноценного диалога с тогдашним руководителем Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Манчини уверен, что своевременный разговор мог изменить ситуацию и позволил бы избежать разрыва.

Тренер подчеркнул, что работа со сборной всегда занимала особое место в его карьере. Он сравнил потерю национальной команды с расставанием с самым дорогим человеком, отметив, что переживал тот период крайне тяжело. Итальянец открыто признал собственную ответственность за произошедшее и заявил, что сегодня поступил бы иначе.

Теперь Манчини намерен полностью сосредоточиться на новой главе своей работы. Он поблагодарил президента Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго за оказанное доверие и отметил, что воспринимает возвращение как второй шанс, который нельзя упустить.

Наставник также обозначил свои главные задачи на ближайшие годы. Манчини рассчитывает привести сборную Италии к победе на одном или нескольких крупных международных турнирах и выразил желание остаться во главе команды как можно дольше, если результаты позволят продолжить сотрудничество после окончания действующего контракта.

Напомним, Роберто Манчини руководил сборной Италии с 2018 по 2023 год. За этот период национальная команда выиграла чемпионат Европы, а также дважды становилась бронзовым призёром Лиги наций, вернувшись в число сильнейших сборных континента.