Лига чемпионов: стали известны все команды, вышедшие в третий раунд квалификации

Дата публикации: 30-07-2026 09:45

В квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027 завершился второй отборочный раунд. По итогам ответных матчей определились все команды, которые продолжат борьбу за выход в основную стадию самого престижного клубного турнира Европы.

Одним из самых напряжённых противостояний игрового дня стала встреча в Алматы, где казахстанский «Кайрат» сумел взять реванш у кипрской «Омонии». Победу хозяевам принёс гол Эдмилсона, а окончательная судьба путёвки решилась лишь в серии пенальти, где футболисты казахстанского клуба оказались точнее. По ходу матча киприоты завершали игру вдевятером после двух удалений.

Уверенную победу одержала белградская «Црвена Звезда», разгромившая североирландский «Ларн» со счётом 5:0. Дубль оформил Марко Арнаутович, ещё по одному мячу забили Александар Катай, Лоизос Лоизу и Осман Букари.

Словацкий «Слован» также оформил выход в следующий этап. В домашнем матче против грузинской «Иберии 1999» команды сыграли вничью 1:1, однако благодаря преимуществу, добытому в первой встрече, именно клуб из Братиславы прошёл дальше. Единственный гол хозяев забил украинский нападающий Николай Кухаревич.

Не обошлось без драматичных развязок и в других противостояниях. Израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы сумел ликвидировать отставание после первого матча и добился необходимой победы над исландским «Викингуром». Польский «Гурник» сыграл вничью с турецким «Фенербахче», однако этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы. В составе польского клуба во втором тайме на поле появился украинский форвард Максим Хлань.

Ещё одним неожиданным результатом стало поражение польского «Леха» от датского «Орхуса». Несмотря на преимущество после первой встречи, команда из Познани уступила в дополнительное время и покинула турнир. Болгарский «Левски» также обеспечил себе место в следующем раунде, выдержав непростой выездной матч против румынской «Университати» из Крайовы.

Кроме того, дальше прошли литовский «Кауно Жальгирис» и фарерский КИ «Клаксвик», судьбу их противостояния решил единственный гол, забитый в концовке встречи.

Теперь победители второго квалификационного раунда сыграют в третьем этапе отбора Лиги чемпионов. Команды, выбывшие на этой стадии, продолжат европейскую кампанию в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 4–5 и 11 августа. Следующий, заключительный этап отбора запланирован на 18–19 и 25–26 августа. Финал турнира сезона-2026/2027 пройдёт 5 июня 2027 года в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Итоги ответных матчей второго квалификационного раунда: