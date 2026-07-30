Стало известно, почему «Ливерпуль» может отказаться от трансфера Забарного

Дата публикации: 30-07-2026 09:48

Информация о возможном переходе украинского защитника Ильи Забарного в «Ливерпуль» пока не находит подтверждения внутри английского клуба. Несмотря на многочисленные слухи, мерсисайдцы, похоже, рассматривают другие варианты для усиления оборонительной линии.

Журналист Дэвид Линч сообщил, что после общения с человеком, близким к «Ливерпулю», у него сложилось впечатление: вероятность появления украинского футболиста на «Энфилде» сейчас крайне невелика. По его словам, представитель клуба признался, что был бы удивлён, если бы такой трансфер действительно состоялся в ближайшее время.

При этом необходимость укрепить защиту у команды сохраняется. После очередного повреждения Джо Гомеса руководство клуба продолжает изучать рынок в поисках нового игрока обороны, который сможет повысить глубину состава.

Однако, как отмечает источник, профиль футболиста, которого хочет подписать «Ливерпуль», отличается от характеристик Забарного. Тренерский штаб заинтересован в универсальном защитнике, способном одинаково эффективно действовать как в центре обороны, так и на правом фланге.

Именно эта универсальность считается одним из ключевых требований при выборе потенциального новичка. По этой причине кандидатура украинского защитника в настоящий момент не входит в число приоритетных для мерсисайдского клуба, хотя окончательное решение по усилению обороны ещё не принято.