На Михаила Мудрика подали в суд: от футболиста требуют почти €6 млн

Дата публикации: 30-07-2026 09:52

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик оказался участником громкого судебного разбирательства. По информации испанского издания Sport.es, ссылающегося на итальянский портал Derbyderbyderby, кипрская компания JJDS Management Limited обратилась в суд с иском против футболиста, потребовав крупную денежную компенсацию.

Как утверждает источник, предметом спора стали коммерческие и имиджевые права игрока. Представители компании заявляют, что в январе 2023 года между сторонами было заключено соглашение, однако впоследствии Мудрик якобы нарушил его условия, не перечислив предусмотренную договором часть доходов, полученных от рекламных и маркетинговых проектов.

Размер финансовых требований составляет 5 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,83 миллиона евро. Кроме того, по данным источника, Высокий суд Лондона уже принял обеспечительные меры, временно заморозив активы футболиста на сумму до 3 миллионов евро до дальнейшего рассмотрения дела.

Это не единственная сложная ситуация, с которой столкнулся украинский футболист в последние годы. В ноябре 2024 года Футбольная ассоциация Англии временно отстранила Мудрика от участия в официальных соревнованиях после того, как он не прошёл допинг-контроль.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» зимой 2023 года из донецкого «Шахтёра». Действующее соглашение 25-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. На данный момент сам игрок и его представители публично не комментировали информацию о судебном иске.