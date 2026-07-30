Карло Анчелотти объяснил, почему Бразилия проиграла Норвегии на чемпионате мира

Дата публикации: 30-07-2026 09:55

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти признал, что одно из его решений стало ключевым фактором поражения команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Норвегии. По словам итальянского специалиста, именно тактические изменения по ходу встречи позволили сопернику перехватить инициативу.

Анчелотти отметил, что до паузы на «водопой» во втором тайме бразильская команда полностью контролировала ход игры. Футболисты уверенно действовали в обороне и создавали опасные моменты у ворот норвежцев. Особенно наставник выделил нереализованный пенальти, а также отличный шанс, который не сумел использовать Эндрик.

Однако после короткой остановки тренер решил перестроить игровую схему. Как признался Анчелотти, именно этот шаг оказался ошибочным. После изменения расстановки сборная Бразилии потеряла баланс, перестала контролировать центр поля и позволила сопернику навязать свой футбол.

Итальянский специалист подчеркнул, что после финального свистка не стал искать оправданий и сразу признал собственную ответственность за принятое решение. По его мнению, именно изменение тактики стало переломным моментом встречи, завершившейся победой Норвегии со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года завершился триумфом сборной Испании. В финальном матче испанцы оказались сильнее Аргентины и завоевали главный футбольный трофей, одержав победу со счётом 2:1.