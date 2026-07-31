Трое футболистов оказались вне проекта «Баварии» перед новым сезоном

Дата публикации: 31-07-2026 02:05

Мюнхенская «Бавария» определилась с будущим сразу трёх футболистов, которые больше не входят в долгосрочные планы клуба. Спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль открыто дал понять, что Жоау Пальинья, Брайан Сарагоса и Саша Боэ должны искать новые команды.

По словам руководителя, тренерский штаб уже сформировал состав, с которым намерен работать в новом сезоне, а упомянутые игроки не рассматриваются в качестве важных элементов проекта. Даже если они останутся в Мюнхене после закрытия трансферного окна, рассчитывать на значимое игровое время им не придётся.

Эберль подчеркнул, что клуб не собирается строить команду вокруг этих футболистов и не видит для них перспектив в нынешнем составе. Именно поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий считается их уход до окончания летней трансферной кампании.

Такое заявление фактически подтверждает готовность «Баварии» расстаться с игроками уже в ближайшее время, если поступят подходящие предложения. Для потенциальных покупателей слова спортивного директора стали чётким сигналом о позиции немецкого клуба.

Напомним, «Бавария» подходит к новому сезону в статусе действующего чемпиона Германии. В розыгрыше Бундеслиги-2025/2026 мюнхенцы уверенно заняли первое место, набрав 89 очков. За весь чемпионат команда потерпела лишь одно поражение в 34 матчах, подтвердив своё превосходство на внутренней арене.