02:38 ()
Свернуть список

Трое футболистов оказались вне проекта «Баварии» перед новым сезоном

Дата публикации: 31-07-2026 02:05

 

Мюнхенская «Бавария» определилась с будущим сразу трёх футболистов, которые больше не входят в долгосрочные планы клуба. Спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль открыто дал понять, что Жоау Пальинья, Брайан Сарагоса и Саша Боэ должны искать новые команды.

По словам руководителя, тренерский штаб уже сформировал состав, с которым намерен работать в новом сезоне, а упомянутые игроки не рассматриваются в качестве важных элементов проекта. Даже если они останутся в Мюнхене после закрытия трансферного окна, рассчитывать на значимое игровое время им не придётся.

Эберль подчеркнул, что клуб не собирается строить команду вокруг этих футболистов и не видит для них перспектив в нынешнем составе. Именно поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий считается их уход до окончания летней трансферной кампании.

Такое заявление фактически подтверждает готовность «Баварии» расстаться с игроками уже в ближайшее время, если поступят подходящие предложения. Для потенциальных покупателей слова спортивного директора стали чётким сигналом о позиции немецкого клуба.

Напомним, «Бавария» подходит к новому сезону в статусе действующего чемпиона Германии. В розыгрыше Бундеслиги-2025/2026 мюнхенцы уверенно заняли первое место, набрав 89 очков. За весь чемпионат команда потерпела лишь одно поражение в 34 матчах, подтвердив своё превосходство на внутренней арене.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close