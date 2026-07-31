Переговоры Винисиуса с «Реалом» зашли в тупик: названы требования бразильца

Дата публикации: 31-07-2026 02:07

Переговоры между мадридским «Реалом» и Винисиусом Жуниором по новому контракту столкнулись с серьёзными трудностями. Несмотря на желание клуба сохранить одного из своих лидеров, стороны пока не могут прийти к соглашению из-за финансовых условий, которые выдвинул бразильский нападающий.

Как сообщает журналист Пепе Альварес, одним из главных требований футболиста является внушительный подписной бонус. По информации источника, Винисиус рассчитывает получить около 80 миллионов евро в качестве выплаты за продление сотрудничества с мадридским клубом.

На этом запросы игрока не заканчиваются. Форвард также хочет пересмотреть условия использования своего коммерческого образа. Если сейчас доходы от имиджевых прав распределяются между сторонами поровну, то новое соглашение, по желанию футболиста, должно закрепить за ним 80 процентов прав на использование собственного имени и изображения.

Пока неизвестно, готово ли руководство «Реала» принять столь серьёзные финансовые обязательства. Именно разногласия по этим пунктам остаются главным препятствием на пути к подписанию нового долгосрочного контракта.

Винисиус защищает цвета мадридского клуба с 2018 года, когда перебрался в Испанию из бразильского «Фламенго». Тогда «сливочные» заплатили за перспективного нападающего 45 миллионов евро. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Минувший сезон стал для бразильца одним из самых результативных в карьере. Во всех турнирах он провёл 53 матча, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 14 голевых передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость одного из лидеров «Реала» оценивается в 140 миллионов евро.