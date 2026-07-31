Официально: Максанс Лакруа стал игроком «Челси»

Дата публикации: 31-07-2026 02:11

Лондонский «Челси» официально завершил подписание центрального защитника Максанса Лакруа. Французский футболист покинул «Кристал Пэлас» и продолжит карьеру на «Стэмфорд Бридж», где уже подписал долгосрочное соглашение.

Как сообщили в английском клубе, контракт с 26-летним игроком рассчитан до лета 2032 года. Лакруа присоединится к команде перед началом сезона-2026/2027 и станет одним из ключевых вариантов для усиления оборонительной линии «синих».

Француз провёл сильный прошлый сезон в составе «Кристал Пэлас». Защитник принял участие в 55 матчах во всех соревнованиях, отметившись не только надёжной игрой в обороне, но и результативными действиями. На его счету три забитых мяча и три голевые передачи.

Лакруа также входит в состав национальной сборной Франции. На чемпионате мира 2026 года, который принимали США, Канада и Мексика, защитник сыграл три матча. Несмотря на отсутствие голов и ассистов, он получил ценный опыт выступлений на крупнейшем международном турнире.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет около 50 миллионов евро. В «Челси» рассчитывают, что его приход поможет укрепить оборону команды и повысить конкуренцию за место в основном составе перед стартом нового сезона.