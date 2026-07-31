Артём Довбик официально перебрался в «Болонью» перед стартом сезона

Дата публикации: 31-07-2026 02:14

Украинский нападающий Артём Довбик продолжит выступления в чемпионате Италии, однако новый сезон проведёт уже в составе «Болоньи». О переходе форварда на правах аренды официально сообщила пресс-служба «Ромы».

Соглашение между клубами рассчитано до завершения сезона-2026/2027. При этом права на футболиста по-прежнему принадлежат римской команде, с которой у Довбика действует долгосрочный контракт до лета 2029 года.

В столичный клуб украинец перебрался летом 2024 года после успешного выступления за испанскую «Жирону». Тогда «Рома» заплатила за трансфер форварда 30,5 миллиона евро, рассчитывая сделать его одним из лидеров атакующей линии.

Однако прошлый сезон сложился для нападающего не лучшим образом. Во всех турнирах Довбик появился на поле в 18 матчах, забил три мяча и записал на свой счёт две голевые передачи. Теперь футболист рассчитывает получить больше игровой практики и перезапустить карьеру в составе «Болоньи».

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость украинского форварда составляет 15 миллионов евро.

Дебютировать за новый клуб Довбик может уже в первом туре Серии А сезона-2026/2027. 24 августа «Болонья» на своём поле встретится с римским «Лацио», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.