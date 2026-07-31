Маркус Рашфорд покинул «Барселону» и оставил искреннее обращение к клубу

Дата публикации: 31-07-2026 02:16

Английский нападающий Маркус Рашфорд официально завершил своё выступление за «Барселону». После окончания срока аренды футболист обратился к каталонскому клубу и его болельщикам, поблагодарив всех, кто был рядом с ним во время пребывания в Испании.

В своих социальных сетях форвард опубликовал эмоциональное послание, в котором отметил, что время, проведённое в составе сине-гранатовых, стало для него одним из самых ярких этапов карьеры. По словам Рашфорда, каждый день в «Барселоне» оставил приятные воспоминания, а атмосфера внутри клуба сделала этот период по-настоящему особенным.

Нападающий выразил признательность руководству, тренерскому штабу, партнёрам по команде и всем сотрудникам клуба за поддержку и доверие. Кроме того, он пожелал «Барселоне» успешного сезона и новых побед, подчеркнув, что всегда будет с теплотой вспоминать время, проведённое на «Камп Ноу».

К публикации Рашфорд прикрепил фотографию футболки «Барселоны» со своей фамилией, символично поставив точку в испанском этапе своей карьеры.

Права на английского форварда по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед». После завершения арендного соглашения футболист возвращается в расположение английского клуба, где в ближайшее время должно определиться его дальнейшее будущее.