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Трансфер Альвареса обернулся конфликтом между «Атлетико» и «Барселоной»

Дата публикации: 31-07-2026 02:19

 

Противостояние между двумя испанскими грандами вышло за пределы футбольного поля. Мадридский «Атлетико» официально обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), обвинив «Барселону» в недопустимых действиях, связанных с возможным трансфером нападающего Хулиана Альвареса.

Как сообщает The Athletic, руководство столичного клуба считает, что каталонцы могли нарушить этические нормы, проявляя интерес к аргентинскому форварду. Именно эти предполагаемые действия стали основанием для подачи официальной жалобы в национальную федерацию.

При этом в самой «Барселоне» не согласны с претензиями со стороны «Атлетико». По данным источника, сине-гранатовые намерены воспользоваться правом на апелляцию и оспорить выдвинутые обвинения.

Разговоры о возможном переходе Альвареса в каталонский клуб появились ещё весной. Тогда сообщалось, что между представителями двух команд проходили предварительные контакты, а «Барселона» готовилась направить предложение в размере около 100 миллионов евро за 26-летнего нападающего.

После появления этих публикаций «Атлетико» публично высмеял информационный фон вокруг потенциальной сделки. В социальных сетях мадридский клуб разместил несколько ироничных сообщений о трансферной деятельности «Барселоны», сопроводив их призывом не доверять всему, что появляется в медиапространстве, особенно если речь идёт о каталонском клубе.

Теперь конфликт перешёл в официальную плоскость. Ожидается, что Королевская испанская футбольная федерация рассмотрит обращение «Атлетико», после чего определит, есть ли основания для дальнейшего разбирательства.

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