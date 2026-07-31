Официально: Джон Стоунз стал игроком «Интера» после ухода из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 31-07-2026 02:23

Миланский «Интер» официально объявил о переходе английского защитника Джона Стоунза. Один из самых титулованных футболистов последних лет продолжит карьеру в чемпионате Италии, заключив с «нерадзурри» долгосрочное соглашение.

Контракт с 32-летним центральным защитником рассчитан до 30 июня 2028 года. Англичанин присоединился к миланскому клубу на правах свободного агента после завершения сотрудничества с «Манчестер Сити».

Для Стоунза этот трансфер стал завершением почти десятилетнего этапа карьеры в английской Премьер-лиге. В составе «горожан» он выступал с 2016 года и за это время стал одним из ключевых игроков обороны команды.

За девять сезонов в футболке «Манчестер Сити» защитник провёл 295 официальных матчей во всех турнирах. Помимо надёжной игры в обороне, Стоунз регулярно подключался к атакам, записав на свой счёт 19 забитых мячей и девять голевых передач.

За годы выступлений в Манчестере англичанин собрал внушительную коллекцию трофеев. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, завоевал титул победителя Лиги чемпионов, а также трижды поднимал над головой Кубок Англии.

В «Интере» рассчитывают, что богатый международный опыт Стоунза поможет укрепить оборону команды и станет важным фактором в борьбе за трофеи как на внутренней арене, так и в еврокубках в сезоне-2026/2027.