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ПАОК не оставил шансов «Динамо» и продолжил борьбу за основной этап Лиги Европы

Дата публикации: 31-07-2026 02:25

 

ПАОК успешно преодолел второй квалификационный раунд Лиги Европы сезона-2026/2027, дважды обыграв киевское «Динамо». После победы в первой встрече греческий клуб закрепил своё преимущество в ответном матче и заслуженно оформил выход в следующую стадию турнира.

Ответная игра, состоявшаяся на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Главным героем встречи стал полузащитник Яннис Константелиас, который фактически в одиночку решил судьбу противостояния.

Первый мяч футболист забил уже в компенсированное к первому тайму время, отправив команды на перерыв при преимуществе ПАОКа. Едва началась вторая половина встречи, как Константелиас вновь поразил ворота украинского клуба, оформив дубль и значительно приблизив свою команду к следующему этапу.

С учётом победы в первом матче со счётом 3:2 греческий коллектив выиграл двухматчевое противостояние с общим счётом 5:2. Киевское «Динамо» не сумело отыграть отставание и завершило выступление в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги Европы.

Теперь ПАОК продолжит борьбу за выход в основной этап турнира. Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6 и 13 августа. Победители этой стадии затем сыграют в раунде плей-офф, который состоится 20 и 27 августа и определит окончательный состав участников группового этапа Лиги Европы сезона-2026/2027.

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