Лига Европы: завершился второй раунд квалификации и стали известны участники Q3

Дата публикации: 31-07-2026 02:29

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В квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027 завершился второй отборочный раунд. По итогам ответных матчей определились все участники следующей стадии турнира, а также сформированы пары третьего квалификационного этапа.

Главным событием игрового дня стало поражение киевского «Динамо» в гостевом матче с греческим ПАОКом. После неудачи в первой встрече украинскому клубу необходимо было отыграть минимальное отставание, однако добиться нужного результата не удалось. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0 благодаря дублю Янниса Константелиаса, который отличился ещё до перерыва, а затем сразу после начала второго тайма. По сумме двух матчей ПАОК оказался сильнее и продолжил борьбу в Лиге Европы.

Несмотря на вылет из турнира, еврокубковый сезон для «Динамо» не завершён. Киевская команда опустилась в квалификацию Лиги конференций, где в третьем раунде встретится с азербайджанским «Карабахом». Первый матч состоится 6 августа, ответный — 13 августа.

Ещё одним заметным событием вечера стала уверенная победа бельгийского «Андерлехта» над шведским «Хаммарбю». После ничьей в первой встрече бельгийцы выиграли дома со счётом 3:1 и вышли в следующий этап, где теперь сыграют именно с ПАОКом. Один из голов в составе победителей забил украинский нападающий Даниил Сикан, отличившийся вскоре после перерыва.

Настоящее шоу своим болельщикам подарила «Бенфика». Португальский клуб не только ликвидировал отставание после поражения в Швейцарии, но и разгромил «Санкт-Галлен» со счётом 5:0. Главным героем встречи стал Вангелис Павлидис, оформивший покер. Полный матч за лиссабонцев провели украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Среди других результатов выделяется успех турецкого «Бешикташа», который на выезде обыграл датский «Мидтьюлланд» и оформил выход в следующий этап. Кипрский «Пафос» совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с хорватским «Хайдуком», разгромив соперника в дополнительное время. Болгарский ЦСКА София уступил «Карабаху» лишь в серии пенальти, а венгерский «Ференцварош» сумел пройти нидерландский «Твенте» по итогам двухматчевого противостояния.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа. Раунд плей-офф состоится 20 и 27 августа, а жеребьёвка следующей стадии запланирована на 3 августа. Финальный матч турнира сезона-2026/2027 примет немецкий Франкфурт, где 26 мая 2027 года обладатель трофея определится на стадионе «Вальдштадион».

Результаты ответных матчей второго квалификационного раунда: