Определились все участники третьего раунда квалификации Лиги конференций

Дата публикации: 31-07-2026 02:33

В Лиге конференций сезона-2026/2027 завершился второй квалификационный раунд. Игровой день 30 июля подарил множество ярких матчей, несколько сенсационных результатов, невероятные камбэки и сразу несколько серий пенальти. По итогам противостояний определились все участники третьего квалификационного этапа турнира, матчи которого состоятся 6 и 13 августа.

Одним из самых обсуждаемых событий вечера стал вылет украинского ЛНЗ. После нулевой ничьей в первом матче команда из Черкасс вновь сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности в гостевой встрече с бельгийским «Гентом». Однако судьба путёвки решалась в серии пенальти, где хозяева оказались значительно точнее — 4:2. Для украинского клуба европейская кампания завершилась уже на стадии второго квалификационного раунда.

Днём ранее еврокубки покинуло и житомирское «Полесье», уступившее датскому «Копенгагену». Таким образом, единственным представителем Украины в Лиге конференций остаётся киевское «Динамо», которое после вылета из квалификации Лиги Европы встретится в третьем раунде с азербайджанским «Карабахом». Первая игра состоится 6 августа, ответная — через неделю.

Главную сенсацию игрового дня преподнёс литовский «Жальгирис». После поражения в первом матче от тбилисского «Динамо» со счётом 0:3 команда из Вильнюса дома устроила настоящее футбольное шоу, разгромив соперника — 7:2. Общий счёт двухматчевого противостояния оказался в пользу литовцев, а главным героем встречи стал украинский форвард Станислав Беленький, оформивший эффектный хет-трик.

Не менее впечатляющий камбэк удался датскому «Нордшелланду». После неожиданного поражения в Швеции команда уничтожила ГАИС на своём поле со счётом 6:0 и без особых проблем оформила выход в следующий раунд.

Уверенно свои задачи решили и европейские гранды. Амстердамский «Аякс» снова оказался сильнее сербской «Войводины», победив дома 4:1 и подтвердив статус одного из фаворитов квалификации. Португальская «Брага» разгромила сербский «Железничар» — 4:0, а румынский ЧФР «Клуж» без особых проблем прошёл армянский «Алашкерт», выиграв ответный матч со счётом 3:0.

Неожиданным результатом завершилась встреча в Латвии, где «Ауда» сенсационно разгромила румынский ФКСБ — 4:1 и прошла дальше по сумме двух матчей. Казахстанский «Тобол» лишь в серии пенальти сумел сломить сопротивление литовского «Паневежиса», а финский «Интер Турку» выбил турецкий «Истанбул Башакшехир», победив дома 2:0.

Драматичным получилось противостояние между «Бейтаром» и кипрским АЕК Ларнака. Израильский клуб выиграл матч со счётом 2:3, однако уступил в серии одиннадцатиметровых ударов. Аналогичным образом победители определились во встречах «Ильвес» — «Стьярнан», «Копер» — «Рунавик», «Балкани» — «Богемиан» и «Нью-Сейнтс» — «Флора».

Продолжили борьбу также «Ноа», «Бранн», «ДАК 1904», «Дьер», «Шкендия», «Сьон», «Партизан», «Аустрия» Вена, «ХИК», «Вадуц», «Мотеруэлл», «Риека», «Ракув», «Хапоэль» Тель-Авив, «РФШ» и «Витебск», тогда как ряд фаворитов, включая азербайджанский «Нефтчи» Юрия Вернидуба, завершили выступления. Бакинский клуб выиграл ответную встречу у минского «Динамо» со счётом 1:0, но этого оказалось недостаточно после домашнего поражения 2:4.

Основные результаты ответных матчей второго квалификационного раунда:

«Гент» — ЛНЗ — 0:0 (по пенальти — 4:2)

«Жальгирис» — «Динамо» Тбилиси — 7:2

«Нордшелланд» — ГАИС — 6:0

«Аякс» — «Войводина» — 4:1

«Брага» — «Железничар» — 4:0

«Ауда» — ФКСБ — 4:1

«Интер Турку» — «Истанбул Башакшехир» — 2:0

«Бранн» — «Университатя» Клуж — 3:1

ЧФР «Клуж» — «Алашкерт» — 3:0

«Сьон» — БАТЭ — 4:0

«Тобол» — «Паневежис» — 1:1 (по пенальти — 3:2)

«Бейтар» — АЕК Ларнака — 2:3 (по пенальти — 3:4)

«Динамо» Минск — «Нефтчи» — 0:1

«Хиберниан» — «Малишева» — 4:1

«Вадуц» — «Атлетик Эскальдес» — 2:0

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа, жеребьёвка раунда плей-офф пройдёт 3 августа. Финал турнира сезона-2026/2027 запланирован на 2 июня 2027 года в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».