«ПСЖ» близок к трансферу Судзуки: парижане нашли необычное решение для вратаря

Дата публикации: 31-07-2026 11:47

«ПСЖ» продолжает активно работать над усилением вратарской линии и приблизился к подписанию голкипера итальянской «Пармы» Дзиона Судзуки. По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство французского клуба значительно продвинулось в переговорах и готово удовлетворить финансовые запросы итальянской стороны.

Сообщается, что «Парма» оценивает своего 23-летнего вратаря примерно в 30 миллионов евро. Парижский клуб готов согласиться с этой суммой, чтобы как можно скорее завершить сделку и оформить переход японского футболиста.

При этом у чемпионов Франции уже подготовлен план развития для перспективного голкипера. После подписания контракта Судзуки, как ожидается, не останется в Париже, а сразу отправится в аренду в другой клуб, где сможет регулярно выходить на поле и получать стабильную игровую практику. Такой вариант рассматривается как оптимальный для дальнейшего прогресса вратаря.

Источники подчёркивают, что потенциальный трансфер никак не изменит расстановку сил в первой команде «ПСЖ». Российский голкипер Матвей Сафонов по-прежнему пользуется полным доверием тренерского штаба и считается одним из основных игроков на своей позиции перед стартом сезона-2026/2027.

Судзуки защищает цвета «Пармы» с 2024 года и за это время успел зарекомендовать себя как один из самых перспективных молодых вратарей Серии А. В составе итальянского клуба японец провёл 57 матчей в чемпионате, а также закрепился в национальной сборной Японии, за которую уже сыграл 28 встреч.

Окончательное соглашение между клубами пока не достигнуто, однако переговоры продолжаются, а «ПСЖ» настроен завершить сделку в ближайшее время, чтобы опередить возможных конкурентов в борьбе за талантливого голкипера.