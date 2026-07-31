Каземиро признался, почему всегда восхищался Месси после перехода в «Интер Майами»

Дата публикации: 31-07-2026 11:50

Переход Каземиро в «Интер Майами» дал болельщикам возможность увидеть в одной команде двух футболистов, которые долгие годы были непримиримыми соперниками в испанском футболе. Бразильский полузащитник признался, что всегда мечтал однажды сыграть вместе с Лионелем Месси, несмотря на многочисленные сложные встречи с аргентинцем в эпоху противостояния «Реала» и «Барселоны».

По словам Каземиро, за годы выступлений в Ла Лиге он неоднократно убеждался в исключительном уровне восьмикратного обладателя «Золотого мяча». Полузащитник отметил, что практически невозможно полностью нейтрализовать Месси на поле, а его влияние на игру всегда доставляло соперникам огромные проблемы.

Бразилец подчеркнул, что ещё большее впечатление на него производит не только талант аргентинца, но и его отношение к футболу. Даже после того как Месси выиграл практически все возможные трофеи, он продолжает сохранять невероятную мотивацию, стремление побеждать и постоянно совершенствовать свою игру.

Каземиро признался, что считает большой честью возможность выступать с таким футболистом в одной команде. По его словам, переход в «Интер Майами» полностью соответствует его ожиданиям, поскольку он по-прежнему хочет прогрессировать, получать удовольствие от футбола и бороться за новые победы.

На протяжении многих лет Каземиро и Месси были по разные стороны одного из самых принципиальных противостояний мирового футбола. Бразилец защищал цвета мадридского «Реала», тогда как аргентинец являлся лидером «Барселоны», и их очные встречи регулярно становились украшением чемпионата Испании.

Новый этап карьеры Каземиро начался в июле 2026 года. Официально «Интер Майами» объявил о подписании опытного полузащитника 22 июля, а уже через несколько дней он дебютировал за американский клуб в матче МЛС против «Клёб де Фут Монреаль». Теперь один из лучших опорных полузащитников своего поколения будет бороться за трофеи вместе с Лионелем Месси, с которым ещё недавно соперничал в самых громких матчах европейского футбола.