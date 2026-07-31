Трансфер Возиньи в «Коло-Коло» оказался под угрозой? Стала известна причина задержки

Дата публикации: 31-07-2026 11:54

Переход опытного голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в чилийский «Коло-Коло» временно приостановлен. Несмотря на появившиеся сообщения о возможных проблемах со сделкой, стороны сохраняют уверенность, что трансфер будет успешно завершён в ближайшее время.

Поводом для слухов стало отсутствие вратаря на запланированном рейсе в Чили. Изначально ожидалось, что футболист прибудет в расположение нового клуба ещё в четверг, однако вылет не состоялся, что породило разговоры о вероятном срыве перехода.

Впрочем, представители Возиньи поспешили развеять подобные предположения. По их словам, никаких разногласий между игроком и «Коло-Коло» нет, а все условия будущего сотрудничества остаются в силе. Единственной причиной задержки стали сложности с оформлением необходимых документов.

Как сообщает AS, проблема связана с особенностями консульской процедуры. На территории Кабо-Верде отсутствует дипломатическое представительство Чили, поэтому оформление въездных документов проходит через Португалию. Дополнительные сложности возникли из-за того, что Возинья не имеет португальского гражданства, вследствие чего оформление занимает больше времени, чем рассчитывали стороны.

В окружении футболиста сохраняют оптимизм и уверены, что все бюрократические вопросы удастся решить в ближайшие дни. После получения необходимых документов голкипер сможет отправиться в Чили и завершить переход в один из самых титулованных клубов страны.

По предварительной информации, наиболее вероятной датой вылета Возиньи остаётся пятница. Если оформить документы к этому времени не удастся, игрок должен отправиться в Чили уже в воскресенье, после чего официально присоединится к «Коло-Коло» и начнёт подготовку к новому сезону.