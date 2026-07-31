Арне Слот отказался от Саудовской Аравии ради возвращения в европейский футбол

Дата публикации: 31-07-2026 11:59

Бывший наставник «Ливерпуля» Арне Слот пока не собирается переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. Несмотря на серьёзный интерес со стороны «Аль-Ахли», нидерландский специалист намерен дождаться предложения из одного из ведущих европейских первенств.

По информации ESPN, клуб из Джидды рассматривает 47-летнего тренера в качестве главного кандидата на замену Маттиасу Яйссле. Руководство «Аль-Ахли» высоко оценивает работу Слота и считает его идеальным вариантом для дальнейшего развития команды.

Однако сам специалист не спешит принимать предложение из Саудовской Про-лиги. Источники утверждают, что после ухода из «Ливерпуля» Слот сосредоточен на поиске нового проекта именно в Европе, где рассчитывает продолжить работу на самом высоком уровне.

Сообщается, что интерес к нидерландскому тренеру уже проявляли клубы сразу из нескольких ведущих чемпионатов. В числе возможных вариантов назывались команды английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А. Кроме того, ранее имя Слота фигурировало среди кандидатов на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Без работы специалист находится с мая нынешнего года, когда завершилось его сотрудничество с «Ливерпулем». За два сезона на «Энфилде» он сумел оставить яркий след, а уже в первый год после прихода сменил Юргена Клоппа и привёл мерсисайдский клуб к чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге.

Теперь Слот внимательно оценивает возможные варианты продолжения карьеры. Хотя финансовые условия, предлагаемые клубами Саудовской Аравии, остаются весьма привлекательными, приоритетом для нидерландского тренера остаётся работа в одном из сильнейших европейских чемпионатов, где он рассчитывает продолжить борьбу за крупнейшие трофеи.