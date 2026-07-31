«55 федераций против». В «Ювентусе» сделали громкое заявление о конфликте УЕФА и ФИФА

Дата публикации: 31-07-2026 12:02

Противостояние между УЕФА и ФИФА продолжает набирать обороты. Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали публично поддержал позицию европейских футбольных федераций, выступивших против возможной продажи коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Функционер заявил, что действия президента ФИФА Джанни Инфантино вызывают серьёзные вопросы у европейского футбольного сообщества. По его мнению, организация постепенно отходит от принципов, которыми руководствовалась ещё несколько лет назад, а нынешний курс существенно отличается от прежнего.

Карневали подчеркнул, что для него ключевыми остаются открытость и прозрачность в принятии решений. Именно поэтому он не разделяет нынешнюю политику Международной федерации футбола, считая, что она не соответствует ценностям, которые должны лежать в основе управления мировым футболом.

Отдельно руководитель «Ювентуса» обратил внимание на беспрецедентное единство европейских ассоциаций. По его словам, уже 55 национальных федераций выступили против инициатив ФИФА, и сам этот факт говорит о серьёзности ситуации.

Карневали выразил уверенность, что столь широкая поддержка позиции УЕФА способна повлиять на дальнейшее развитие событий. Он отметил, что объединённые действия европейских федераций могут помешать реализации планов ФИФА, если организация продолжит продвигать идею привлечения частных инвесторов к коммерческим правам чемпионата мира.

Напомним, ранее УЕФА официально предупредил о готовности бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира, если Международная федерация футбола примет решение о продаже части коммерческих прав сторонним инвестиционным структурам. Этот конфликт уже стал одним из самых обсуждаемых вопросов в мировом футболе и может серьёзно повлиять на будущее крупнейших международных турниров.