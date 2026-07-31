УЕФА готовит альтернативу чемпионату мира? Раскрыты секретные планы организации

Дата публикации: 31-07-2026 12:05

Противостояние между УЕФА и ФИФА может привести к крупнейшим изменениям в истории международного футбола. На фоне разногласий вокруг возможной продажи коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам стало известно, что у Союза европейских футбольных ассоциаций уже давно существует собственный проект глобального турнира для национальных сборных.

Как сообщает Sky News, руководство УЕФА рассматривает возможность возвращения к концепции, разработанной ещё несколько лет назад. Этот проект может стать альтернативой традиционному чемпионату мира, если конфликт с ФИФА продолжит набирать обороты и стороны не смогут найти компромисс.

Речь идёт о турнире под рабочим названием «Глобальная лига наций». Идея появилась ещё в 2017 году и предусматривала проведение масштабного международного соревнования с участием сильнейших сборных планеты. Планировалось, что финальные стадии будут проходить в нечётные годы, когда в футбольном календаре отсутствуют чемпионаты мира и Европы.

Главной особенностью проекта должен был стать необычный формат. Вместо одного крупного турнира предполагалось проводить сразу семь отдельных финальных соревнований, разделённых по дивизионам в зависимости от рейтинга национальных команд. Каждый мини-турнир объединял бы восемь участников и начинался сразу со стадии четвертьфинала.

Распределение мест между конфедерациями также было заранее продумано. В каждом дивизионе предполагалось участие трёх европейских сборных, двух представителей Южной Америки, а также по одной команде из Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ. Представитель Океании должен был выступать только в четвёртом по силе дивизионе.

При этом европейская Лига наций рассматривалась не как самостоятельное соревнование, а как квалификационный этап, по итогам которого определялись бы участники глобального турнира от УЕФА. В итоге именно эта часть проекта была реализована в 2018 году, тогда как мировая версия соревнования так и не получила развития.

По данным источника, причиной отказа от первоначального плана стала позиция президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава организации сосредоточился на продвижении идеи расширенного клубного чемпионата мира, поэтому концепция международной Лиги наций была отложена на неопределённый срок.

Теперь ситуация может измениться. После заявлений УЕФА о готовности бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи части коммерческих прав частным инвесторам проект глобального соревнования вновь оказался в центре внимания. Если разногласия между двумя крупнейшими футбольными организациями мира усилятся, идея собственного международного турнира для сборных может получить вторую жизнь и кардинально изменить существующую систему мировых соревнований.