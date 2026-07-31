В английском футболе вводят жёсткие наказания: за дискриминацию будут отстранять на 10 матчей

Дата публикации: 31-07-2026 12:11

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о масштабном ужесточении дисциплинарных правил перед стартом нового сезона. Теперь за проявления дискриминационного поведения игрокам, тренерам и другим официальным лицам матчей будут грозить значительно более суровые наказания.

Согласно обновлённому регламенту, стандартной санкцией за так называемые «отягчённые нарушения» станет дисквалификация минимум на десять матчей. Новые правила распространяются на все случаи противоправного поведения, содержащего прямые или косвенные оскорбления либо дискриминационные высказывания, связанные с этническим происхождением, цветом кожи, расой, национальностью, религией, убеждениями, полом, сексуальной ориентацией или инвалидностью.

В FA подчеркнули, что прежние меры уже не соответствуют серьёзности подобных инцидентов. Организация намерена сделать наказания максимально жёсткими, чтобы снизить количество подобных случаев и продемонстрировать принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями дискриминации.

В официальном заявлении отмечается, что дисциплинарные комиссии отныне обязаны исходить из минимального порога в десять матчей. Однако в особо тяжёлых случаях срок отстранения может быть значительно увеличен, если будут установлены дополнительные отягчающие обстоятельства.

При этом новые рекомендации предусматривают возможность смягчения наказания. Если комиссия придёт к выводу, что существуют веские смягчающие факторы, срок дисквалификации может быть уменьшен. Тем не менее даже в этом случае нарушитель не сможет избежать серьёзного наказания — минимальный срок отстранения составит шесть официальных матчей.

Отдельное внимание FA уделила повторным нарушениям. В организации заявили, что рецидивы будут рассматриваться значительно строже, а каждая последующая дисквалификация станет более суровой, чем предыдущая.

Таким образом, английский футбол делает ещё один шаг к усилению борьбы с дискриминацией. Новые правила должны стать одним из самых жёстких дисциплинарных механизмов в европейском футболе и призваны сформировать более безопасную и уважительную атмосферу как на поле, так и за его пределами.