«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Рафаэла Леау

Дата публикации: 31-07-2026 12:15

Будущее Рафаэла Леау в «Милане» остаётся одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна. Португальский вингер всё ближе к смене клуба, а главным новым претендентом на его подписание стал «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Николо Скиры, руководство английского клуба уже сделало первый шаг и связалось с «Миланом», чтобы получить подробную информацию о возможном переходе 27-летнего футболиста. Пока речь идёт о предварительных контактах, однако интерес со стороны «красных дьяволов» считается вполне серьёзным.

Как сообщается, в миланском клубе больше не рассматривают Леау как одного из ключевых игроков проекта. В связи с этим руководство готово расстаться с португальцем, если поступит предложение, соответствующее финансовым ожиданиям клуба.

Сам футболист также не исключает смену команды уже этим летом. Источники отмечают, что Леау заинтересован в новом вызове и считает английскую Премьер-лигу наиболее привлекательным вариантом для продолжения карьеры.

Ранее интерес к нападающему проявили турецкие гранды — «Фенербахче» и «Галатасарай». Однако сам игрок, по имеющейся информации, отдаёт предпочтение переезду в Англию, поэтому появление «Манчестер Юнайтед» в числе претендентов может существенно изменить ход переговоров.

«Милан» рассчитывает получить за одного из своих самых известных футболистов от 50 до 60 миллионов евро. Если английский клуб согласится на такие условия, сделка может стать одной из самых заметных в заключительной части летнего трансферного окна.

Теперь многое будет зависеть от того, перейдёт ли «Манчестер Юнайтед» от запроса информации к официальным переговорам. В случае развития контактов именно английский клуб может стать главным фаворитом в борьбе за подписание португальского вингера.