«Реал» поставил переговоры по Родри на паузу: названа неожиданная причина

Дата публикации: 31-07-2026 12:24

Мадридский «Реал» временно отложил работу над одним из самых ожидаемых трансферов этого лета. Несмотря на сохраняющийся интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, руководство испанского клуба решило сосредоточить все усилия на завершении другой сделки.

По информации AS, главным приоритетом для «сливочных» сейчас является подписание нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Переговоры с представителями игрока уже завершены успешно — стороны полностью согласовали условия пятилетнего контракта, и теперь клубам остаётся урегулировать последние детали трансфера.

В «Реале» рассчитывают оформить переход как можно быстрее. Руководство хочет, чтобы футболист сборной Кот-д'Ивуара успел присоединиться к команде ещё до конца недели и начал подготовку под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Изначально ожидалось, что сделка по Диоманду будет закрыта ещё в начале недели. Однако в ходе переговоров между мадридским клубом и «РБ Лейпциг» возникли отдельные вопросы, которые потребовали дополнительного времени для согласования. Именно из-за этого процесс оформления трансфера затянулся.

По этой причине «Реал» был вынужден перенести переговоры с «Манчестер Сити» по Родри, которые планировалось провести в четверг. В клубе решили сначала завершить сделку с Диомандом, а затем вновь переключиться на поиск усиления в центре поля.

При этом, как отмечает источник, стратегия мадридцев не изменилась. Родри по-прежнему остаётся одной из главных целей клуба на трансферном рынке, а временная пауза связана исключительно с перераспределением приоритетов, а не с отказом от идеи приобрести испанского полузащитника.

После завершения перехода Диоманда руководство «Реала» намерено возобновить контакты с «Манчестер Сити» и продолжить работу над трансфером одного из лучших опорных полузащитников современного футбола.