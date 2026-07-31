Новый претендент на Лунина: «Байер» близок к договорённости с «Реалом»

Дата публикации: 31-07-2026 12:28

Будущее Андрея Лунина в мадридском «Реале» вновь оказалось в центре внимания во время летнего трансферного окна. Украинский голкипер может покинуть испанский гранд уже в ближайшие недели, а главным претендентом на его подписание считается леверкузенский «Байер».

По имеющейся информации, немецкий клуб заметно активизировал переговорный процесс и сделал переход 26-летнего вратаря одной из своих ключевых задач перед стартом нового сезона. Руководство «Байера» стремится как можно быстрее укрепить позицию голкипера и уже добилось определённого прогресса в переговорах с мадридцами.

В самом «Реале» не исключают расставания с украинским футболистом. Клуб готов обсуждать различные варианты развития ситуации, если поступит предложение, которое устроит все стороны. При этом окончательное решение будет зависеть не только от финансовых условий сделки.

Главной проблемой для мадридского клуба остаётся вопрос глубины состава. В руководстве считают, что отпускать Лунина можно только после того, как будет найден надёжный сменщик для основного вратаря команды Тибо Куртуа. Пока такой кандидат не определён, трансфер украинца остаётся под вопросом.

Лунин на протяжении последних сезонов неоднократно доказывал, что способен успешно заменять бельгийского голкипера, когда тот отсутствовал из-за травм или получал отдых. Именно поэтому в «Реале» не намерены спешить с его продажей, понимая важность сильного второго номера для борьбы сразу в нескольких турнирах.

Несмотря на осторожную позицию мадридского клуба, интерес со стороны «Байера» продолжает усиливаться. Если немецкой команде удастся договориться с «Реалом», а испанцы успеют найти достойную замену Лунину, украинский вратарь уже этим летом может продолжить карьеру в Бундеслиге и получить возможность регулярно выходить на поле в качестве основного голкипера.