FA завершила громкое дело против «Челси»: что грозит лондонскому клубу

Дата публикации: 01-08-2026 11:36

Футбольная ассоциация Англии (FA) поставила точку в одном из самых громких дисциплинарных дел последних лет, связанном с деятельностью лондонского «Челси» в период владения клубом Романом Абрамовичем. Несмотря на большое количество выявленных нарушений, «синим» удалось избежать потери очков, однако полностью без наказания клуб не остался.

В официальном заявлении FA сообщила, что «Челси» обязан выплатить штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов (около 11,7 миллиона евро). Кроме того, лондонский клуб получил условный запрет на регистрацию новых игроков в течение двух последовательных трансферных окон. Ограничение вступит в силу только в случае новых нарушений до 30 июня 2027 года.

Расследование касалось работы клуба с футбольными посредниками и агентами в период с 2009 по 2022 год. Ранее сообщалось, что внимание регулятора привлекли сделки с участием таких известных игроков, как Эден Азар, Н'Голо Канте, Виллиан и Самюэль Это'О. Именно выплаты, связанные с их переходами, стали предметом тщательной проверки.

В 2025 году FA официально предъявила «Челси» 74 обвинения в нарушении действующих регламентов. Впоследствии клуб признал все инкриминируемые эпизоды ещё до начала рассмотрения дела независимой дисциплинарной комиссией.

Первоначальное решение предусматривало значительно более жёсткие санкции. Регулирующая комиссия постановила снять с «Челси» шесть очков условно до июня 2027 года, а также назначила финансовый штраф в размере 10 миллионов фунтов.

Однако руководство клуба воспользовалось правом на апелляцию. После повторного рассмотрения дела независимый апелляционный совет отменил наказание в виде возможного снятия очков. Вместо этого дисциплинарные органы решили заменить его условным запретом на регистрацию футболистов в течение двух трансферных окон, сохранив при этом денежный штраф без изменений.

В FA отдельно подчеркнули, что финансовое взыскание не подлежит обжалованию. Все средства, полученные от выплаты штрафа, будут направлены на финансирование программ развития детско-юношеского футбола в Англии.

Таким образом, «Челси» избежал наиболее болезненного спортивного наказания, которое могло серьёзно повлиять на положение команды в турнирной таблице. Тем не менее дело стало одним из крупнейших дисциплинарных процессов в истории английского футбола, а вынесенное решение оставляет клуб под пристальным контролем регулятора в ближайшие годы.