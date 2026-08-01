«Барселона» не смогла обыграть «Бирмингем»: английский клуб выиграл по пенальти

Дата публикации: 01-08-2026 11:30

«Барселона» не сумела добиться победы в очередном контрольном матче летнего межсезонья. На стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме каталонский клуб сыграл вничью с местным «Бирмингем Сити» — 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева поля, победившие со счётом 3:2.

Английская команда начала встречу значительно активнее и сумела воплотить своё преимущество в забитый мяч уже в первом тайме. На 31-й минуте Аугуст Приске удачно завершил атаку «Бирмингема» и вывел свою команду вперёд, заставив испанского чемпиона отыгрываться.

Ответ «Барселоны» последовал незадолго до перерыва. На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и Хамза Абделькарим уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, восстановив равновесие.

После возобновления игры каталонцы продолжили действовать активнее и вскоре вышли вперёд. На 60-й минуте Абделькарим вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и сделав счёт 2:1 в пользу испанской команды.

Однако удержать преимущество «сине-гранатовые» не смогли. На 68-й минуте Джон Солис воспользовался своим шансом и вновь сделал счёт равным, вернув интригу в концовку встречи.

До финального свистка команды больше не сумели отличиться, поэтому победителя определяла серия пенальти. В ней точнее оказались футболисты «Бирмингем Сити», реализовавшие три удара против двух у «Барселоны».

Несмотря на товарищеский статус встречи, матч получился зрелищным и богатым на опасные моменты. Английский клуб продемонстрировал характер, дважды отвечая на давление действующего чемпиона Испании, а затем уверенно провёл серию пенальти.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Бирмингем Сити» занял десятое место в Чемпионшипе, набрав 64 очка. «Барселона», в свою очередь, уверенно выиграла чемпионат Испании, завершив сезон на первой строчке Ла Лиги с 94 очками.