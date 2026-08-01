Яркая победа «Ростова»: команда забила четыре мяча в ворота «Родины»

Дата публикации: 01-08-2026 11:00

Во втором туре Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Ростов» добился эффектной выездной победы над «Родиной». Встреча на «Арене-Химки» получилась одной из самых зрелищных в игровом дне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева начали матч максимально активно и открыли счёт уже на четвёртой минуте. Отличился полузащитник Икер Посо, который воспользовался удачным моментом и вывел «Родину» вперёд.

Однако удержать преимущество москвичам не удалось. Уже в середине первого тайма «Ростов» восстановил равновесие благодаря точно исполненному пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Иван Комаров, отправив команды на перерыв при равном счёте.

После отдыха инициатива окончательно перешла к гостям. На 52-й минуте «Ростов» вышел вперёд после автогола защитника «Родины» Мити Крижана, а всего через четыре минуты Андрей Лангович увеличил преимущество своей команды, сделав счёт 3:1.

Хозяева сумели вернуть интригу в середине второго тайма. На 74-й минуте уже футболист «Ростова» Умар Сако срезал мяч в собственные ворота, сократив разницу до минимума.

Тем не менее концовка осталась за жёлто-синими. Уже в компенсированное время Даниил Шанталий поставил эффектную точку в матче, забив четвёртый мяч своей команды и окончательно сняв вопросы о победителе.

Таким образом, «Ростов» одержал первую победу в новом чемпионате и набрал три очка, поднявшись на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина», потерпев второе поражение подряд, остаётся без набранных очков и занимает 15-ю строчку после двух туров.