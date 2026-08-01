FA сняла дисквалификацию с Мудрика: украинец возвращается в «Челси»

Дата публикации: 01-08-2026 11:39

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил возможность вновь выходить на поле после того, как Футбольная ассоциация Англии официально завершила дисциплинарное производство по его делу. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте FA, где подтверждается, что прежняя дисквалификация футболиста больше не действует.

Таким образом, многомесячная история с допинговым расследованием подошла к концу, а 25-летний полузащитник может вернуться к полноценной футбольной деятельности и вновь присоединиться к лондонской команде.

По информации журналиста Бобби Винсента, возвращение игрока произойдёт уже в ближайшее время. Ожидается, что Мудрик отправится в расположение «Челси» в Гонконг, где команда продолжает подготовку к новому сезону.

История началась осенью 2024 года, когда в допинг-пробе украинского футболиста, взятой в октябре, были обнаружены следы мельдония. После получения результатов анализа Мудрика временно отстранили от участия в официальных матчах до завершения расследования.

Весной 2025 года FA официально предъявила футболисту обвинение в нарушении антидопинговых правил, а в январе 2026 года было принято решение о четырёхлетней дисквалификации игрока. Однако дальнейшее рассмотрение дела привело к пересмотру ситуации.

Теперь Футбольная ассоциация Англии объявила о завершении дисциплинарного процесса и снятии ограничений с украинского вингера. Это означает, что Мудрик снова сможет тренироваться и выступать за «Челси», а его возвращение в состав команды ожидается уже в ближайшие дни.