«Челси» выступил с официальным заявлением после снятия дисквалификации с Мудрика

Дата публикации: 01-08-2026 11:43

Лондонский «Челси» официально прокомментировал завершение антидопингового дела Михаила Мудрика. После того как Футбольная ассоциация Англии объявила о прекращении дисциплинарного разбирательства и разрешила украинскому футболисту вернуться к выступлениям, клуб выступил с подробным заявлением, выразив полную поддержку своему игроку.

В «Челси» отметили, что последние месяцы стали для Мудрика одним из самых тяжёлых этапов не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. В клубе подчеркнули, что рады окончательному урегулированию ситуации, благодаря которому вингер получил возможность незамедлительно возобновить футбольную деятельность.

Представители лондонской команды напомнили, что с самого начала расследования сохраняли доверие к футболисту и оказывали ему необходимую поддержку. При этом в клубе подчеркнули, что одновременно уважали работу антидопинговых органов и соблюдали все требования дисциплинарной процедуры.

Особое внимание в заявлении уделено причинам, которые привели к пересмотру дела. В «Челси» отметили, что развитие научных методов и совершенствование стандартов лабораторного анализа сыграли ключевую роль в принятии окончательного решения. По словам клуба, если бы допинг-проба Мудрика была исследована с использованием современных технических требований, результат не был бы признан положительным, а само дело не дошло бы до обвинений в нарушении антидопинговых правил.

В клубе также напомнили, что на протяжении всего расследования украинский футболист неизменно отрицал сознательное употребление запрещённых веществ. Мудрик неоднократно заявлял, что не знает, каким образом следы запрещённого препарата могли оказаться в его организме, и всегда настаивал на своей невиновности.

«Челси» отдельно отметил профессиональное отношение игрока к сложившейся ситуации. Несмотря на продолжительное разбирательство и серьёзное давление, футболист сохранял выдержку и продолжал сотрудничать со всеми участниками процесса.

Теперь внимание клуба полностью сосредоточено на возвращении украинского вингера в основной состав. В «Челси» заявили, что готовы помочь Мудрику как можно быстрее восстановить игровую форму, снова адаптироваться к тренировочному процессу и вернуться на поле.

В завершение заявления руководство лондонского клуба подчеркнуло, что по-прежнему придерживается принципов честной спортивной борьбы и строгого соблюдения антидопинговых правил, а завершение дела позволяет всем сторонам окончательно оставить эту историю позади и сосредоточиться исключительно на футболе.