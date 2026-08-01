На фоне конфликта с УЕФА ФИФА ускорила работу над расширением чемпионата мира

Дата публикации: 01-08-2026 11:46

ФИФА может вновь изменить формат чемпионата мира, не дожидаясь проведения первого турнира с участием 48 национальных сборных. По данным Sky News, руководство организации уже приступило к активной подготовке возможного расширения мирового первенства до 64 команд, начиная с чемпионата мира 2030 года.

Как сообщает журналист Роб Харрис, в его распоряжении оказался внутренний документ ФИФА, из которого следует, что организация намерена провести комплексное исследование последствий столь масштабной реформы. Для этого планируется привлечь независимое агентство, которое должно оценить как финансовые перспективы проекта, так и его влияние на мировой футбол.

Работа над инициативой активизировалась на фоне обострения отношений между ФИФА и УЕФА. Ранее европейская конфедерация заявила о готовности бойкотировать турниры под эгидой Международной федерации футбола, если организация примет решение продать часть коммерческих прав на свои соревнования частным инвесторам.

Согласно опубликованному документу, ФИФА интересует не только потенциальный рост доходов от чемпионата мира. Организация также намерена выяснить, как увеличение числа участников скажется на всей футбольной индустрии.

Исследование должно охватить широкий круг заинтересованных сторон. Аналитикам предстоит оценить влияние возможной реформы на национальные федерации, конфедерации, профессиональные лиги, клубы, телевизионные компании, медиаплатформы, спонсоров, владельцев коммерческих прав и других участников мирового футбольного рынка.

Отдельным направлением исследования станет анализ коммерческих перспектив нового формата. ФИФА хочет понять, сохранится ли высокий интерес вещателей и партнёров к турниру после очередного расширения, а также существует ли риск перенасыщения футбольного календаря и снижения ценности мирового первенства.

В документе подчёркивается, что при необходимости могут использоваться данные опросов болельщиков и потребителей. Однако основной акцент будет сделан не на общественном мнении, а на анализе бизнес-показателей и долгосрочных последствий для всей футбольной экосистемы.

Если инициатива получит поддержку после завершения исследования, чемпионат мира 2030 года может стать самым масштабным турниром в истории футбола. При этом обсуждение столь серьёзной реформы происходит в период одного из наиболее напряжённых конфликтов между ФИФА и УЕФА за последние годы, что делает дальнейшее развитие событий особенно важным для будущего мирового футбола.