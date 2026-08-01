После бойкота УЕФА против ФИФА выступил и Европарламент

Дата публикации: 01-08-2026 11:49

Конфликт вокруг будущего крупнейших международных футбольных турниров продолжает стремительно набирать обороты. После жёсткой позиции УЕФА и ряда континентальных конфедераций давление на президента ФИФА Джанни Инфантино усилилось и на политическом уровне.

Как сообщает Euronews, Европейский парламент рассматривает возможность проведения специальных слушаний с участием главы Международной федерации футбола. Поводом стали планы ФИФА, связанные с возможной продажей части коммерческих прав на крупнейшие футбольные соревнования частным инвестиционным структурам.

По информации источника, среди депутатов Европарламента уже распространяется официальное обращение, в котором Инфантино предлагают лично ответить на вопросы европейских законодателей. Авторы инициативы считают, что столь масштабные изменения в управлении мировым футболом требуют максимальной открытости и публичного обсуждения.

В документе подчёркивается, что ФИФА регулярно заявляет о приверженности принципам прозрачности и демократической подотчётности. Именно поэтому, по мнению инициаторов обращения, президент организации должен лично разъяснить позицию ФИФА перед представителями Европейского парламента.

Инициатором письма выступил депутат Европарламента из Польши Богдан Здруевский. В обращении содержится критика действий Инфантино на посту главы мирового футбола, а также прямой призыв принять участие в парламентских слушаниях и дать исчерпывающие объяснения относительно будущих планов организации.

Политическое давление на ФИФА усиливается на фоне растущего сопротивления со стороны футбольного сообщества. Напомним, 30 июля УЕФА официально заявил о готовности бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА, если коммерческие права на турниры будут переданы частным инвесторам.

В тот же день против инициативы выступила и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ), отказавшись поддержать предложенную модель. Уже на следующий день аналогичную позицию заняла Азиатская футбольная конфедерация (АФК), фактически присоединившись к критике со стороны УЕФА и КОНКАКАФ.

Таким образом, дискуссия вокруг будущего чемпионата мира и других турниров ФИФА постепенно выходит за рамки спортивной сферы. Если инициатива Европарламента получит дальнейшее развитие, Джанни Инфантино впервые может быть вынужден публично отвечать на вопросы европейских политиков о стратегии развития мирового футбола и коммерческой политике организации.