ФИФА изучает поведение Гави: полузащитнику «Барселоны» грозит бан

Дата публикации: 01-08-2026 11:52

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави оказался в центре дисциплинарного разбирательства после финала чемпионата мира 2026 года. Международная федерация футбола начала официальное расследование в отношении футболиста, изучая его действия во время конфликтов, возникших после победы испанской команды над Аргентиной.

По информации Mundo Deportivo, дисциплинарные органы ФИФА считают, что поведение хавбека в послематчевых эпизодах могло нарушать нормы спортивной этики. В случае подтверждения этих выводов игроку может грозить как минимум одноматчевая дисквалификация.

Впрочем, в Испании не согласны с подобной трактовкой событий. Королевская испанская футбольная федерация уже приступила к подготовке официальной апелляции, которую необходимо подать не позднее 4 августа.

Главным аргументом испанской стороны станет видеозапись инцидента, произошедшего после финального свистка. В RFEF утверждают, что именно Гави стал пострадавшей стороной во время конфликта с полузащитником сборной Аргентины Леандро Паредесом.

По версии федерации, опубликованные видеоматериалы свидетельствуют о том, что испанский футболист не инициировал столкновение. Более того, на записи, как утверждается, видно, что после контакта с аргентинским игроком именно Гави оказался на газоне.

Испанская сторона рассчитывает, что эти доказательства помогут убедить дисциплинарный комитет ФИФА отказаться от применения санкций. В федерации намерены доказать, что действия хавбека нельзя квалифицировать как неспортивное поведение.

Окончательное решение по делу ожидается после рассмотрения всех представленных материалов. Если апелляция будет удовлетворена, Гави сможет избежать дисквалификации и сохранить право выступать за сборную Испании в ближайших официальных матчах.