Мудрик впервые обратился к болельщикам после снятия дисквалификации

Дата публикации: 01-08-2026 11:56

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик впервые публично высказался после завершения антидопингового разбирательства, которое длилось почти два года. Футболист опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях, поблагодарив всех, кто поддерживал его в один из самых сложных периодов профессиональной карьеры.

Мудрик сообщил, что решение о его четырёхлетней дисквалификации официально отменено, а это означает, что он может незамедлительно вернуться к профессиональному футболу. Игрок признался, что испытывает огромное облегчение после завершения затянувшегося процесса и с оптимизмом смотрит в будущее.

По словам украинца, последние годы стали для него серьёзным испытанием не только как для спортсмена, но и как для человека. Он отметил, что всё это время сохранял уверенность в своей правоте и продолжал придерживаться позиции, которую озвучил сразу после начала расследования.

Мудрик вновь подчеркнул, что никогда сознательно не использовал запрещённые препараты и не предпринимал никаких действий, способных нарушить антидопинговые правила. Футболист заявил, что честная борьба, уважение к соперникам и профессиональное отношение к своей работе всегда были для него важнейшими принципами.

Отдельные слова благодарности игрок адресовал своей семье, друзьям и всем людям, которые не отвернулись от него во время разбирательства. Он также поблагодарил руководство «Челси», партнёров по команде, болельщиков клуба и своих юристов, отметив, что именно их поддержка помогла ему пережить непростой период.

Теперь, по словам Мудрика, всё его внимание сосредоточено исключительно на возвращении в большой футбол. Украинец намерен как можно быстрее набрать оптимальную форму, ежедневно работать над собой и вновь приносить пользу своей команде на поле.

История с допинговым расследованием началась осенью 2024 года, когда в пробе футболиста были обнаружены следы мельдония. Позже Футбольная ассоциация Англии предъявила игроку официальные обвинения, а в январе 2026 года вынесла решение о четырёхлетней дисквалификации. Однако после пересмотра материалов дела дисциплинарное производство было завершено, ограничения сняты, а Мудрик получил возможность возобновить карьеру уже в ближайшее время.