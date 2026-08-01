Инфантино может лишиться поста главы ФИФА: внутри организации назревает кризис

Дата публикации: 01-08-2026 11:59

В руководстве Международной федерации футбола может произойти серьёзная смена власти. По информации журналиста Ромэна Молины, президент ФИФА Джанни Инфантино стремительно теряет поддержку внутри организации, а его дальнейшее пребывание во главе мирового футбола оказалось под большим вопросом.

Источник утверждает, что всё больше высокопоставленных представителей ФИФА выражают недовольство стилем управления Инфантино. По их мнению, президент организации сосредоточил в своих руках слишком большие полномочия и принимает ключевые решения практически единолично, не обеспечивая достаточного уровня внутреннего контроля и согласования.

Одним из факторов, усиливших напряжённость, называется политическая позиция главы ФИФА. Как сообщается, часть руководителей организации негативно восприняла открытую поддержку президента США Дональда Трампа со стороны Инфантино, считая, что подобные действия могут поставить под сомнение политическую нейтральность Международной федерации футбола.

Дополнительное давление на руководство ФИФА оказывает и масштабная коммерческая реформа, предложенная президентом организации. Недавно была представлена концепция создания новой дочерней компании, стоимость которой оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.

Согласно проекту, ФИФА намерена реализовать 25 процентов акций новой структуры частным инвесторам, рассчитывая привлечь около 4,2 миллиарда долларов. Полученные средства предполагается использовать для увеличения финансовой поддержки национальных футбольных федераций.

План предусматривает существенный рост выплат. Если в ближайшем четырёхлетнем цикле каждая федерация должна получить около восьми миллионов долларов, то после реализации проекта размер финансирования планируется увеличить до 20 миллионов, а затем — до 22 и 24 миллионов долларов в двух следующих циклах.

При этом окончательное решение по реформе ещё не принято. Для запуска инициативы необходимо заручиться поддержкой большинства национальных федераций, входящих в состав ФИФА, а также получить одобрение Совета организации.

На фоне этих дискуссий положение Джанни Инфантино становится всё менее устойчивым. Если число его противников внутри ФИФА продолжит расти, организация может столкнуться с одним из самых серьёзных управленческих кризисов за последние годы, а вопрос о смене президента станет одной из главных тем мирового футбола.