Стало известно, на каком этапе находится возможный переход Винисиуса в «Арсенал»

Дата публикации: 01-08-2026 12:04

Лондонский «Арсенал» приблизился к одному из самых громких трансферов последних лет. По информации источников, близких к клубу, «канониры» уже достигли принципиальной договорённости с Винисиусом Жуниором по условиям личного контракта, и теперь внимание полностью сосредоточено на переговорах с мадридским «Реалом».

Как сообщает аккаунт HandofArsenal, специализирующийся на новостях о лондонском клубе, представители бразильского нападающего готовы приступить к обсуждению сделки с руководством «сливочных». В распоряжении агента футболиста уже находится финансовое предложение от «Арсенала», которое источник характеризует как исключительно крупное.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер около 105 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 123 миллионам евро. Однако в Мадриде считают, что один из лидеров команды стоит значительно дороже, и рассчитывают получить за возможную продажу не менее 137 миллионов фунтов, или около 160 миллионов евро.

Именно разница в оценке стоимости игрока остаётся главным препятствием на пути к заключению сделки. Несмотря на это, стороны сохраняют контакт, а переговоры могут выйти на новый этап уже в ближайшее время.

Винисиус защищает цвета «Реала» с 2018 года и за это время стал одним из ключевых футболистов мадридского клуба. За семь сезонов бразилец провёл 375 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 128 забитых мячей и 100 результативных передач. Эти показатели сделали его одним из самых продуктивных игроков команды за последние годы.

Контракт нападающего с «Реалом» действует до лета 2027 года, что позволяет испанскому клубу занимать жёсткую позицию на переговорах и не соглашаться на предложения ниже собственных финансовых ожиданий. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Винисиуса оценивается в 140 миллионов евро.

Если «Арсеналу» удастся убедить «Реал» отпустить одного из своих лидеров, переход может стать одной из самых дорогих сделок в истории английского футбола и главным событием нынешнего трансферного окна.