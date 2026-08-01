«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса»

Дата публикации: 01-08-2026 12:09

«ПСЖ» продолжает активно работать на трансферном рынке и рассматривает возможность ещё одного серьёзного усиления линии нападения. По информации журналиста Фабрицио Романо, французский чемпион уже вступил в переговоры по поводу перехода бельгийского вингера «Аякса» Мика Годтса.

Сообщается, что руководство парижского клуба видит в 21-летнем футболисте важное дополнение к обновлённой атакующей линии. При этом потенциальный переход игрока амстердамской команды не заменяет возможный трансфер Магнеса Аклиуша из «Монако» — в Париже рассчитывают подписать обоих футболистов, существенно усилив глубину состава.

Интерес «ПСЖ» к бельгийцу не случаен. Прошлый сезон стал для Годтса самым успешным в профессиональной карьере. В чемпионате Нидерландов он стал лучшим бомбардиром «Аякса», забив 17 мячей в 32 матчах и подтвердив статус одного из самых перспективных молодых атакующих игроков Европы.

Не менее впечатляющей оказалась его общая статистика во всех турнирах. За сезон Годтс принял участие в 44 встречах, записав на свой счёт 17 голов и 15 результативных передач. Такая результативность привлекла внимание сразу нескольких европейских грандов, однако именно «ПСЖ» первым перешёл к активной фазе переговоров.

Дополнительным преимуществом для «Аякса» остаётся действующий долгосрочный контракт футболиста. Соглашение бельгийского вингера с нидерландским клубом рассчитано до лета 2029 года, поэтому амстердамцы не испытывают давления и могут вести переговоры с максимально сильной позиции.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Годтса составляет около 35 миллионов евро. Однако с учётом возраста игрока, его яркого сезона и высокого интереса со стороны ведущих клубов Европы итоговая сумма потенциального трансфера может оказаться значительно выше.

В случае успешного завершения переговоров «ПСЖ» получит одного из самых талантливых молодых вингеров европейского футбола, а летняя трансферная кампания парижан станет ещё более масштабной. Парижский клуб продолжает делать ставку на сочетание уже состоявшихся звёзд и молодых игроков с высоким потенциалом, рассчитывая укрепить состав для борьбы за победу во всех турнирах.