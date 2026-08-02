«Интер Майами» потерял очки в матче с «Коламбусом»: Суарес забил, Месси вернулся

Дата публикации: 02-08-2026 11:50

«Интер Майами» не сумел продлить впечатляющую победную серию в регулярном чемпионате МЛС. В домашнем матче против «Коламбус Крю» команда из Флориды дважды выходила вперёд, однако в концовке всё же упустила победу, завершив встречу со счётом 2:2.

Хозяева начали игру значительно активнее и уже на 16-й минуте открыли счёт. Автором первого мяча стал Луис Суарес. Уругвайский форвард удачно завершил комбинацию после передачи итальянского полузащитника Янника Брайта и записал на свой счёт очередной гол в нынешнем сезоне.

Однако удержать преимущество до перерыва «цаплям» не удалось. На этот раз неудача постигла дебютанта команды Каземиро. Бразильский полузащитник, проводивший свой первый официальный матч за «Интер Майами», срезал мяч в собственные ворота, позволив «Коламбус Крю» восстановить равновесие.

Несмотря на этот эпизод, хозяева сумели вновь выйти вперёд ещё до окончания первого тайма. Уже в компенсированное время Луис Суарес выступил в роли ассистента, а защитник Ноа Аллен точно завершил атаку, отправив команды на перерыв при счёте 2:1 в пользу клуба из Майами.

После перерыва игра стала более осторожной, однако гости продолжали искать возможность спасти встречу. Их настойчивость принесла результат на 85-й минуте, когда новичок команды Брайс Мендес, ранее выступавший за испанский «Реал Сосьедад», воспользовался своим шансом и отправил мяч в сетку ворот хозяев, установив окончательный счёт — 2:2.

Особое внимание болельщиков было приковано к возвращению Лионеля Месси и Родриго Де Пауля. Оба аргентинца впервые появились на поле после паузы, которую получили по окончании чемпионата мира 2026 года. Де Пауль провёл полный матч, тогда как Месси начал встречу на скамейке запасных и появился на поле лишь на 53-й минуте. Несмотря на несколько опасных эпизодов, результативными действиями оба футболиста не отметились.

Ничья прервала победную серию «Интер Майами», которая насчитывала шесть матчей подряд в МЛС. Тем не менее команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков после 18 проведённых встреч. «Коламбус Крю», сумевший отобрать очки у одного из лидеров чемпионата, располагается на 11-м месте Востока с 18 набранными баллами.