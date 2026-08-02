Жозе Моуринью признался, что пока не почувствовал себя тренером «Реала»

Дата публикации: 02-08-2026 11:54

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после первого товарищеского матча команды под его руководством после возвращения в клуб. Несмотря на повышенное внимание к своему камбэку, португальский специалист признался, что пока не испытывает особых эмоций и считает, что самые важные моменты ещё впереди.

После ничейного результата в контрольной встрече с «Фиорентиной» (2:2), которая состоялась в австрийском Клагенфурте на стадионе «Вертерзее», Моуринью попросили рассказать о своих ощущениях от нового этапа карьеры в Мадриде.

Португалец ответил максимально сдержанно. По его словам, возвращение в «Реал» ещё не успело вызвать у него особых чувств, поскольку команда только начинает совместную работу, а главные испытания и достижения ещё впереди.

Такое заявление отражает подход опытного специалиста, который предпочитает не делать громких выводов на старте нового проекта. Для Моуринью сейчас важнее сосредоточиться на подготовке команды к официальным матчам, чем оценивать собственные эмоции.

Напомним, о возвращении Жозе Моуринью в мадридский клуб было официально объявлено 11 июня. Руководство «Реала» доверило португальцу долгосрочный проект, подписав с ним контракт до 30 июня 2029 года.

Для Моуринью это уже второй период работы в столице Испании. Впервые он возглавил «сливочных» в 2010 году и руководил командой до 2013-го. За это время наставник выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Кубок страны, а также помог клубу вернуть статус одного из сильнейших в Европе.

Теперь перед португальским тренером стоит новая задача — построить команду, которая сможет бороться за все возможные трофеи. Пока же мадридцы продолжают подготовку к сезону, а ничья с «Фиорентиной» стала лишь одним из первых этапов работы обновлённого «Реала» под руководством Моуринью.