«Арсенал» выходит на финишную прямую в переговорах по Бруно Гимарайнсу

Дата публикации: 02-08-2026 11:57

Лондонский «Арсенал» сделал ещё один важный шаг на пути к подписанию полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются в активном режиме, а стороны рассчитывают закрыть сделку уже в ближайшее время.

Источник сообщает, что представители «Арсенала» и «Ньюкасла» вновь провели прямые контакты, сосредоточившись на согласовании последних деталей будущего трансфера. Именно договорённость между двумя клубами остаётся главным условием для официального оформления перехода.

Сам бразильский полузащитник, как утверждает Романо, уже полностью готов к следующему этапу сделки. Футболист ожидает окончательного разрешения, после которого сможет отправиться на медицинское обследование и подписать контракт с лондонским клубом.

В руководстве «Арсенала» сохраняют оптимизм относительно исхода переговоров. Несмотря на продолжающееся обсуждение финансовых условий между клубами, в стане «канониров» уверены, что соглашение удастся достичь без серьёзных осложнений.

Ранее сообщалось, что Гимарайнс уже согласовал все ключевые пункты личного контракта с «Арсеналом». Таким образом, со стороны самого игрока препятствий для перехода не существует, а его желание присоединиться к команде Микеля Артеты остаётся неизменным.

Теперь всё зависит от финального компромисса между «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Если сторонам удастся согласовать сумму трансфера и оставшиеся юридические детали, переход одного из сильнейших центральных полузащитников английской Премьер-лиги может быть официально оформлен уже в ближайшие дни и стать одной из самых заметных сделок нынешнего трансферного окна.