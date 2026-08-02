«Челси» отказал трём топ-клубам и сохраняет Жоао Педро

Дата публикации: 02-08-2026 11:59

Руководство «Челси» определилось с будущим одного из лидеров атакующей линии. Нападающий Жоао Педро в ближайшее время подпишет новое долгосрочное соглашение с лондонским клубом, окончательно подтвердив своё место в числе ключевых футболистов команды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли полной устной договорённости. Осталось лишь оформить необходимые документы, после чего бразильский форвард официально продлит контракт до июня 2033 года.

Новое соглашение предусматривает не только увеличение срока сотрудничества, но и улучшение финансовых условий. Сообщается, что руководство «Челси» готово существенно повысить заработную плату 24-летнего нападающего, отметив таким образом его вклад в успехи команды.

В клубе не скрывают, что рассматривают Жоао Педро как одного из центральных игроков долгосрочного проекта. Именно поэтому «синие» приняли принципиальное решение не вести переговоры о его возможной продаже.

По данным Романо, этим летом «Челси» уже получил предложения сразу от трёх ведущих европейских клубов, заинтересованных в подписании бразильца. Однако все обращения были отклонены без обсуждения финансовых условий. В Лондоне считают футболиста неприкосновенным и не планируют расставаться с ним ни при каких обстоятельствах.

Жоао Педро перебрался на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом из «Брайтона». За его трансфер «Челси» заплатил около 63,7 миллиона евро, и уже в дебютном сезоне форвард полностью оправдал ожидания руководства и тренерского штаба.

В кампании-2025/2026 бразильский нападающий провёл 53 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 23 забитых мяча и шесть голевых передач. Благодаря стабильной результативности он стал одним из самых эффективных игроков команды.

Подписание нового контракта станет ещё одним подтверждением того, что «Челси» намерен строить будущее вокруг молодых лидеров состава. В клубе рассчитывают, что Жоао Педро продолжит прогрессировать и останется одной из главных фигур лондонцев на долгие годы.