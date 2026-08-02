«Барселона» нашла альтернативу Альваресу: в шорт-листе появился лидер «Бенфики»

Дата публикации: 02-08-2026 12:01

«Барселона» продолжает искать варианты усиления линии нападения перед новым сезоном и уже определила одного из главных резервных кандидатов. По информации AS, в сферу интересов каталонского клуба вошёл нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис, который может стать альтернативой в случае неудачи в переговорах по Хулиану Альваресу.

Как утверждает источник, именно форвард мадридского «Атлетико» остаётся приоритетной целью «сине-гранатовых» на трансферном рынке. Однако руководство клуба понимает, что договориться о переходе аргентинца будет крайне непросто, поэтому заранее рассматривает другие варианты усиления атаки.

Одним из таких вариантов стал Павлидис. Спортивный директор «Барселоны» Деку вместе со своими помощниками продолжает внимательно следить за выступлениями греческого нападающего и оценивает возможность его приглашения в каталонский клуб.

При этом окончательное решение по возможному трансферу будет зависеть сразу от нескольких факторов. Одним из них остаётся ситуация вокруг Феррана Торреса. В «Барселоне» рассчитывают сохранить испанского форварда и работают над продлением его контракта, что также повлияет на дальнейшую трансферную стратегию клуба.

Даже если каталонцы переключатся на кандидатуру Павлидиса, переговоры обещают быть непростыми. В «Бенфике» не заинтересованы в продаже одного из лидеров команды и намерены сохранить результативного форварда в составе. Португальский клуб не планирует идти на уступки и рассчитывает удержать футболиста, который сыграл важную роль в успехах команды в прошлом сезоне.

Контракт 27-летнего нападающего с «Бенфикой» действует до лета 2029 года, что значительно усиливает переговорные позиции лиссабонского клуба. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Павлидиса составляет около 28 миллионов евро.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере греческого форварда. Во всех турнирах он провёл 53 матча, отличившись 30 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Такая статистика сделала Павлидиса одним из самых эффективных нападающих чемпионата Португалии и привлекла внимание ведущих европейских клубов.

Пока «Барселона» продолжает концентрировать усилия на попытке подписать Хулиана Альвареса, однако интерес к Павлидису показывает, что каталонцы готовы оперативно перейти к альтернативному сценарию, если главный трансферный план реализовать не удастся.