Стало известно, какое место Батраков занимает в трансферных планах «Галатасарая»

Дата публикации: 02-08-2026 12:05

Будущее полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова продолжает оставаться одной из обсуждаемых тем нынешнего трансферного окна. Несмотря на сохраняющийся интерес со стороны «Галатасарая», переход российского футболиста в турецкий гранд пока далёк от завершения.

По информации журналиста Али Наджи Кючюка, руководство клуба из Стамбула действительно рассматривает Батракова в качестве потенциального новичка. Имя полузащитника включено в расширенный список кандидатов на усиление состава, однако на данный момент он не относится к числу первоочередных трансферных целей.

Источник подчёркивает, что в «Галатасарае» продолжают анализировать различные варианты перед закрытием трансферного окна. Именно поэтому клуб пока не готов сосредоточить все усилия на подписании российского игрока, рассматривая сразу несколько альтернативных кандидатур.

По мнению журналиста, руководству турецкого чемпиона необходимо как можно быстрее определиться с дальнейшей стратегией на рынке. Он отметил, что затягивание с выбором приоритетных целей может осложнить переговоры и помешать клубу своевременно усилить состав перед стартом нового этапа сезона.

При этом интерес к Батракову полностью не исчез. Ранее сообщалось, что представители «Галатасарая» уже вышли на официальный контакт с московским «Локомотивом» и начали обсуждать возможные условия будущего трансфера. Однако пока переговоры не перешли в решающую стадию.

Таким образом, ситуация вокруг одного из самых перспективных российских полузащитников остаётся открытой. Батраков продолжает находиться в поле зрения стамбульского клуба, но окончательное решение будет зависеть от того, кого руководство «Галатасарая» в итоге определит в качестве главной цели для усиления средней линии.