«Реал» столкнулся с неожиданной проблемой в переговорах по Диоманду

Дата публикации: 02-08-2026 12:07

Переговоры между мадридским «Реалом» и «РБ Лейпциг» по трансферу Яна Диоманда неожиданно замедлились. Несмотря на многочисленные сообщения о скором завершении одной из самых дорогих сделок нынешнего лета, стороны пока так и не смогли выйти на окончательное соглашение.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, главная причина задержки заключается в позиции немецкого клуба. По его информации, руководство «Лейпцига» пока не дало официального ответа на последнее предложение, поступившее от мадридцев, из-за чего переговорный процесс фактически оказался на паузе.

Источник отмечает, что «Реал» до сих пор не получил встречного предложения от немецкой стороны. Именно отсутствие обратной связи не позволяет клубам приблизиться к окончательному согласованию суммы трансфера и других ключевых условий сделки.

При этом говорить о срыве перехода пока преждевременно. По данным Плеттенберга, переговоры продолжаются, а обе стороны сохраняют заинтересованность в достижении компромисса.

Ранее сообщалось, что именно Диоманд является одной из главных трансферных целей мадридского клуба. По информации различных источников, общая стоимость потенциальной сделки должна превысить 100 миллионов евро, однако договориться о цене пока не удаётся.

По данным инсайдеров, «РБ Лейпциг» уже отклонил два предложения «Реала» — сначала в размере 100 миллионов евро, а затем и улучшенное предложение на 115 миллионов. Немецкий клуб рассчитывает получить за одного из своих лидеров ещё более выгодные условия.

Диоманд выступает за «Лейпциг» с 2025 года и за короткое время успел стать одним из самых ярких игроков команды. В сезоне-2025/2026 ивуарийский вингер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Успешно футболист проявил себя и на чемпионате мира 2026 года, где провёл четыре матча за сборную Кот-д'Ивуара и записал на свой счёт одну голевую передачу. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан ещё на четыре года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет около 90 миллионов евро.

Несмотря на возникшую паузу в переговорах, в футбольных кругах сохраняется уверенность, что стороны попытаются найти компромисс до закрытия трансферного окна. Если это произойдёт, переход Диоманда может стать одной из самых дорогих и громких сделкок европейского футбольного лета.