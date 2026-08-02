«Тоттенхэм» сделал первый шаг к трансферу Осимхена, но «Галатасарай» отказался

Дата публикации: 02-08-2026 12:10

Лондонский «Тоттенхэм» начал активную работу над подписанием Виктора Осимхена и уже направил первое предложение «Галатасараю». Однако турецкий клуб не намерен расставаться со своим главным бомбардиром на предложенных условиях, поэтому переговоры пока далеки от завершения.

По информации инсайдера Экрема Конура, английский клуб оценил нигерийского форварда в сумму от 50 до 55 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 58–65 миллионам евро. Именно такое предложение было представлено руководству «Галатасарая» на первоначальном этапе переговоров.

Однако в Стамбуле считают эту сумму недостаточной. Чемпион Турции рассчитывает получить за одного из своих лидеров не менее 65 миллионов фунтов, или около 76 миллионов евро, поэтому первое предложение «Тоттенхэма» не удовлетворило ожидания клуба.

Дополнительную сложность для лондонцев создаёт высокая конкуренция. По данным источника, интерес к Виктору Осимхену сохраняют сразу несколько европейских грандов. За развитием ситуации внимательно следят «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мадридский «Атлетико», которые также могут включиться в борьбу за одного из лучших нападающих современности.

Сам «Галатасарай» находится в достаточно сильной переговорной позиции. Летом 2025 года турецкий клуб приобрёл нигерийца у «Наполи» за рекордные для национального футбола 75 миллионов евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории турецкой Суперлиги.

Контракт Осимхена с клубом рассчитан до июня 2029 года, поэтому руководство не испытывает необходимости спешить с продажей футболиста и готово вести переговоры только при поступлении действительно выгодного предложения.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нигерийского форварда также составляет около 75 миллионов евро, что соответствует финансовым требованиям «Галатасарая».

В ближайшие недели переговоры могут выйти на новый уровень. Если «Тоттенхэм» решит улучшить своё предложение, борьба за Осимхена способна стать одной из самых громких трансферных историй нынешнего лета, особенно с учётом интереса со стороны других ведущих клубов Европы.