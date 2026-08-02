Буффон вступился за Пирло после громкого скандала вокруг сборной Италии

Дата публикации: 02-08-2026 12:14

Бывший капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон выступил в защиту Андреа Пирло, который оказался в центре общественного внимания после обсуждения его кандидатуры на пост главного тренера национальной команды. Легендарный голкипер считает, что разгоревшийся вокруг специалиста скандал носит скорее политический, чем спортивный характер.

По словам Буффона, попытки представить Пирло неподходящим кандидатом на должность наставника сборной выглядят необоснованными. Он уверен, что ситуация искусственно раздувается и не имеет отношения к профессиональным качествам бывшего полузащитника.

Причиной общественной дискуссии стало сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией. После появления информации о возможном назначении специалиста сразу несколько итальянских парламентариев публично выступили против этой идеи, заявив, что подобные коммерческие связи несовместимы с работой во главе национальной сборной.

Буффон не разделяет такую точку зрения. По его мнению, происходящее является неудачной политической попыткой навязать обществу негативное отношение к Пирло и создать вокруг его имени искусственный образ человека, который якобы не может претендовать на столь высокий пост.

Легендарный вратарь подчеркнул, что считает подобный подход несправедливым. Он дал понять, что обсуждать необходимо прежде всего профессиональные качества тренера, а не обстоятельства, которые, по его мнению, используются для формирования негативного общественного мнения.

Высказывание Буффона стало одним из самых громких комментариев по теме за последние дни. Его позиция усилила дискуссию вокруг возможного назначения Пирло и вновь привлекла внимание к вопросу о том, насколько политические факторы должны влиять на кадровые решения в итальянском футболе.