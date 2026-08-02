В Мадриде опровергли информацию о договорённости Винисиуса с «Арсеналом»

Дата публикации: 02-08-2026 12:16

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» остаётся одной из главных интриг летнего трансферного окна. Однако последние сообщения о якобы достигнутой договорённости между бразильским нападающим и лондонским «Арсеналом» не находят подтверждения внутри испанского клуба.

Как сообщает AS, руководство «Реала» не располагает информацией о предметном интересе со стороны «Арсенала» и не получало никаких официальных сигналов относительно возможного перехода одного из лидеров команды. Более того, представители самого футболиста также опровергают сообщения о том, что между игроком и английским клубом уже существует какое-либо соглашение.

Несмотря на это, вопрос будущего Винисиуса остаётся открытым. По данным источника, в мадридском клубе намерены в ближайшее время получить от футболиста чёткий ответ относительно его дальнейших планов. Руководство хочет понять, готов ли бразилец продлить контракт, который действует до лета 2027 года, или рассматривает возможность смены команды.

Именно позиция самого игрока станет определяющим фактором для дальнейших действий «Реала». Если Винисиус сообщит, что не намерен подписывать новое соглашение, руководство клуба готово перейти к изучению предложений, которые могут поступить от заинтересованных команд.

Ранее в европейских СМИ появилась информация, что «Арсенал» уже согласовал с нападающим условия личного контракта. Кроме того, сообщалось, что лондонский клуб готов предложить за трансфер 135 миллионов евро, а с учётом различных бонусов сумма сделки может вырасти ещё на 10 миллионов.

Однако на данный момент эти сведения не подтверждаются ни со стороны «Реала», ни представителями самого футболиста. Поэтому дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от переговоров между мадридским клубом и Винисиусом, которые должны определить, продолжит ли бразилец карьеру на «Сантьяго Бернабеу» или станет одним из самых дорогих игроков нынешнего трансферного окна.