«Атлетик» назвал цену за Лапорта после запроса «Барселоны»

Дата публикации: 02-08-2026 12:18

«Барселона» продолжает искать варианты усиления обороны перед стартом нового сезона и уже вышла на рынок в поисках опытного центрального защитника. По информации AS, каталонский клуб запросил у «Атлетика» из Бильбао информацию о возможном трансфере Эмерика Лапорта.

Сообщается, что первый контакт между сторонами уже состоялся. Представители «Барселоны» изучили условия потенциальной сделки, однако получили весьма жёсткий ответ от баскского клуба. В Бильбао оценили одного из лидеров своей обороны в 80 миллионов евро и не намерены снижать финансовые требования.

Интерес к Лапорту проявляет не только «Барселона». По данным источника, в числе претендентов на чемпиона мира 2026 года остаётся и мадридский «Реал». Более того, «сливочные» следят за выступлениями защитника уже не первый год и включили его в список потенциальных кандидатов на усиление ещё в 2024 году.

Высокая трансферная стоимость может стать главным препятствием для любого из претендентов. Несмотря на возраст футболиста, руководство «Атлетика» не собирается расставаться с одним из ключевых игроков обороны без максимально выгодного предложения.

Сам Лапорт продолжает оставаться важной фигурой в составе баскского клуба. В прошлом сезоне 32-летний защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи, подтвердив статус одного из самых надёжных центральных защитников чемпионата Испании.

Дополнительным преимуществом «Атлетика» на переговорах остаётся действующий контракт футболиста. Соглашение Лапорта рассчитано до лета 2028 года, поэтому клуб не испытывает необходимости спешить с его продажей и может диктовать собственные условия потенциальным покупателям.

При этом данные о запрашиваемой сумме заметно отличаются от оценки Transfermarkt, где рыночная стоимость защитника составляет около 8 миллионов евро. Тем не менее в Бильбао уверены, что опыт, лидерские качества и значимость Лапорта для команды оправдывают столь высокие финансовые требования.

Если интерес «Барселоны» и «Реала» перерастёт в официальные предложения, борьба за опытного защитника может стать одной из самых обсуждаемых трансферных историй в испанском футболе в ближайшие недели.