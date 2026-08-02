Хаби Алонсо объяснил, почему верит в Мудрика после его возвращения

Дата публикации: 02-08-2026 12:20

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился своим мнением о Михаиле Мудрике, который недавно получил возможность вернуться к профессиональной карьере после завершения антидопингового разбирательства. Испанский специалист подчеркнул, что давно знаком с игровыми качествами украинского футболиста и продолжает высоко оценивать его потенциал.

По словам наставника лондонского клуба, он внимательно следил за выступлениями Мудрика ещё во времена, когда тот защищал цвета донецкого «Шахтёра». Именно тогда украинский вингер сумел заявить о себе на европейской арене благодаря яркой игре, высокой скорости и умению решать эпизоды в одиночку.

Алонсо отметил, что одной из главных сильных сторон футболиста остаётся способность успешно действовать в ситуациях один на один. По мнению тренера, Мудрик обладает редким набором качеств, который позволяет ему самостоятельно создавать опасные моменты и регулярно обострять игру своей команды.

Наставник «Челси» назвал украинца особенным игроком, однако подчеркнул, что после длительного отсутствия ему потребуется определённое время, чтобы полностью восстановить игровой ритм и выйти на прежний уровень.

Высказывание Алонсо прозвучало вскоре после официального завершения дела Михаила Мудрика. Напомним, Футбольная ассоциация Англии объявила, что дисциплинарное разбирательство в отношении украинского футболиста завершено.

30 июля 2026 года между игроком, Футбольной ассоциацией Англии и Всемирным антидопинговым агентством было достигнуто мировое соглашение. В его рамках Мудрик признал факт нарушения антидопинговых правил, а срок ранее назначенного отстранения был признан полностью отбытым.

Теперь украинский вингер вновь может принимать участие в официальных матчах и постепенно возвращаться в состав «Челси». Поддержка со стороны главного тренера свидетельствует о том, что в лондонском клубе продолжают рассчитывать на футболиста и готовы помочь ему вновь раскрыть свой потенциал после вынужденной паузы в карьере.